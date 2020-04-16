Ученые нашли ген, отвечающий за регенерацию сердца

Фото:

pixabay.com

Исследователи из Великобритании, Италии и Австралии, изучавшие экспрессию генов, отвечающих за развитие рака, обнаружили, что если один из них — ген Myc — сделать сверхактивным и функциональным в сердце мышей, он запускает процессы регенерации., — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова руководителя исследования доктора Кэтрин Уилсон.Клеточный цикл, посредством которого клетки делают копии себя, строго контролируется в клетках млекопитающих. Рак развивается, когда клетки начинают бесконтрольно размножаться, и ген Myc играет ключевую роль в подавляющем большинстве случаев рака, поэтому биологи уделяют ему особое внимание в исследованиях, посвященных биологическим механизмам онкологии.Обычно ученые стараются отключить этот ген или взять его под контроль, но в данном случае исследователи пошли по противоположному пути. Сделав ген Myc гиперактивным, они увидели, как в органах мышей — печени и легких — клетки начали размножаться с огромной скоростью и число их резко возросло всего за несколько дней.Тогда они попробовали воспроизвести тот же эффект на клетках сердца. Однако в сердце Myc хоть и продуцировал белок, называемый фактором транскрипции, клетки сердца не начали реплицироваться, потому что белок не мог активировать экспрессию генов. Выяснилось, что управляемая активность Myc в клетках сердечной мышцы мышей критически зависит от уровня другого белка, называемого Cyclin T1, который вырабатывается в клетках геном Ccnt1. Когда ученые добавили Cyclin T1 в клетки с гиперактивным Myc, они начали реплицироваться., — говорит Уилсон.После сердечного приступа сердце взрослого человека может потерять до одного миллиарда кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы. В отличие от клеток многих других органов тела, эти клетки никогда не заменяются. Их потеря уменьшает силу сердца и вызывает образование рубцов, сердечную недостаточность и в конечном итоге смерть.Поскольку считалось, что сердце взрослого животного или человека не может восстановить себя после повреждения, то, что обнаружили ученые — настоящий научный прорыв, результаты которого, как надеются авторы, в будущем лягут в основу нового метода лечения сердечно-сосудистых заболеваний., — объясняет Уилсон.Исследователи надеются развить свое открытие в отдельное направление генетической терапии заболеваний сердца.