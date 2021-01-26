Ученые нашли эффективное лекарство от COVID-19

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Препарат плитидепсин, который ранее испытывался в качестве лекарства для онкобольных, по предварительной информации, показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусом. Исследования проводились в США, Великобритании и Испании.Плитидепсин, исследующийся в качестве противоракового препарата, оказался в 27,5 раза более эффективным противовирусным средством против коронавируса SARS-CoV-2, чем препарат ремдесивир, использующийся в некоторых странах.Плитидепсин получил ограниченное распространение в 2000-м. Он вырабатывается из морских животных асцидий. Права на этот препарат принадлежат испанской компании PharmaMar.В 2020 году в США, Великобритании и Испании начались исследования противовирусного действия плитидепсина вместе с другими экспериментальными препаратами. Несколько групп ученых пришли к выводу, что он действительно может применяться в лечении COVID-19.Эксперты определили, что в клетках человека плитидепсин почти в 30 раз эффективнее подавляет активность SARS-CoV-2, чем ремдесивир. Препарат воздействует на отдельные белки, играющие важную роль в жизненном цикле вируса. Исследования проводились на обезьянах и мышах, а в Испании – и на людях в рамках второго этапа исследования препарата компанией PharmaMar. Препарат вводился 45 пациентам с COVID-19. По предварительным данным компании, он сократил сроки госпитализации больных: 81% пациентов были выписаны в течение 15 дней, по сравнению с обычным показателем в 47%.