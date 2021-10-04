Ученые из США разрабатывают вакцину от всех видов коронавируса

Американские исследователи занимаются созданием универсальной вакцины, благодаря которой будет вырабатываться иммунитет от всех видов коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
По информации издания Wall Street Journal, в общей сложности в мире разработкой "панкоронавирусной вакцины" занимаются примерно 20 исследовательских групп.
"Это выход не только из текущей пандемии, но и текущего цикла эпидемий", – обратил внимание директор отделения новых инфекционных заболеваний исследовательского института армии Уолтера Рида Кайвон Моджаррад.
По его словам, за последние годы появились три новых вида COVID-19, которые вызвали эпидемии. Поскольку исследователи рассматривают вероятность появления нового вируса, важно создать универсальный препарат и предупредить распространение следующего вида патогена по всему миру.
Ученые полагают, что несмотря на то, что коронавирусы в отличие от гриппа мутируют не так часто, для разработки вакцины могут потребоваться годы.
Как уточняет издание, группа исследователей под руководством Моджаррада провела испытания вакцины на макаках. Ученые заявили, что препарат защитил зверей от первоначального вируса, вызвавшего пандемию. По словам Моджаррада, в данный момент они анализируют сведения раннего клинического испытания вакцины на людях.
Согласно Wall Street Journal, большинство ученых сосредотачивают усилия на разработке препарата от коронавируса типа SARS-CoV, стоящего за COVID-19, поскольку он вызывает наибольшее беспокойство.
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