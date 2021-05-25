Ученые из Австралии разработали препараты для лечения и профилактики коронавируса

Австралийские ученые создали два новых препарата, которые можно использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. В будущем разработанные лекарства можно будет использовать вместо вакцинации, сообщает ТАСС.
По информации медицинского научно-исследовательского института им. Бергхофера (QIMR), находящегося в Брисбене, препараты для профилактики и лечения тяжелых форм коронавируса в настоящий момент проходят лабораторные испытания на животных во Франции. Согласно первым результатам, новые лекарства безопасны в применении и имеют только небольшое количество побочных эффектов. В отчете ученых, размещенном в научном журнале Nature Cell Discovery, также отмечается, что разработанные ими препараты не требуют особых условий хранения.
Вместе с тем исследователи уточняют, что оба лекарства воздействуют не на сам вирус SARS-CoV-2 (вызывающий заболевание COVID-19), а на клетки, которые он атакует. Как рассказал старший научный сотрудник QIMR профессор Судха Рао, первый из них "маскирует белок рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетку", а второй повышает способность иммунной системы распознавать инфекцию и противостоять ей.
– Мы выяснили, что люди, у которых рецепторы ACE2 химически заблокированы, менее восприимчивы к заражению SARS-CoV-2. Наш первый препарат защищает неблокированные рецепторы ACE2 от заражения, а второй предотвращает активное распространение инфекции, удерживая рецептор заблокированных даже после заражения, – добавил Рао.
Ученый заявил, что это первый опыт создания лекарств, способных противостоять COVID-19 "сразу на двух фронтах".
– Если клинические испытания будут успешными, первый препарат можно будет применять наряду с вакцинацией для профилактики заражения, а второй использовать, чтобы остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 у уже инфицированных пациентов, – отметил профессор, уточнив, что препараты в настоящий момент показали высокую эффективность во время лабораторных испытаний на образцах крови и клетках пациентов с коронавирусной инфекцией.
В пресс-службе НИИ им. Бергхофера подчеркнули, что разработанные в Брисбене препараты можно будет использовать для защиты от коронавируса тех, кто по медицинским причинам не может получить прививку.
Фото: pixabay.com
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Ученые из Австралии разработали препараты для лечения и профилактики коронавируса
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