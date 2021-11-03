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Ученые исследовали объект из редчайшего класса звезд

О существовании экстремальной в своем классе звезды ученые заподозрили еще полвека назад. Однако изучить ее детально специалисты смогли только сейчас, пишет rg.ru.

Снимок носит иллюстративный характер

Изученный объект получил наименование HD 144941. Он относится к редкому классу маломассивных звезд с дефицитом водорода. Ученые выяснили: HD 144941 – это экстремальная гелиевая звезда-сверхгигант. Интересно, что в ее атмосфере практически нет водорода и металлов, потому что звездный ветер выдул их в открытый космос. До сих пор подобное предсказывалось лишь теоретически.

Уточняется, что исследованная звезда примерно в восемь раз массивнее Солнца: радиус HD 144941 составляет около 3,8 радиуса нашей звезды.

Фото: pixabay.com
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