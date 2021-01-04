Специалисты из Гонконга создали первый в мире метод выявления аутизма у детей путем сканирования глазного дна, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.
Исследование проводилось с использованием специальных камер, в настоящее время доступных на рынке, и с помощью компьютерного анализа изображений. Сообщается, что этот быстрый неинвазивный метод способен выявить признаки расстройства аутистического спектра (ASD) у детей с точностью до 96%.
– Результат оказался довольно неожиданным и намного лучше, чем я мог себе представить, – добавил руководитель исследовательской группы из Китайского университета Гонконга профессор Бенни Цзи.
Согласно словам эксперта, подобный метод может предвидеть риск аутизма даже у младенцев, но он потребует дальнейших изысканий.
Фото: pixabay.com
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Ученые Гонконга открыли новый метод диагностики аутизма
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