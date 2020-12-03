Ученые обнаружили, что гормон стресса может вызвать опасный рецидив онкологии. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно исследованиям, которые были опубликованы в журнале Science Translational Medicine, норадреналин – гормон, выделяющийся в стрессовых ситуациях, реактивирует раковые клетки.
Известно, что рецидив опухолей – одна из основных причин смерти онкологических больных. Зачастую рецидив происходит, когда спящие опухолевые клетки, которые распространялись на ранних стадиях рака, но потом были подавлены, снова становятся активными. До недавнего времени ученые не знали, каким образом может произойти повторное пробуждение раковых клеток.
Данный фактор выявили исследователи из США, Германии и России под руководством Микелы Перего из Института Вистара в Филадельфии.
Отмечается, что уровень норадреналина в крови резко повышается при стрессовых состояниях, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. Даже резкий подъем со стула уже через минуту может способствовать возрастанию содержания гормона в плазме крови человека.
Исследователи предполагают, что применение специальных одобренных препаратов , известных как бета-блокаторы, поможет предотвратить повторное появление опухолей. Так, у мышей, которые получали экспериментальный бета-блокатор, раковые клетки оставались спящими.
Фото: pixabay.com
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Ученые доказали, что гормон стресса активирует раковые клетки
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