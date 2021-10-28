Ученые: для переболевших COVID-19 "Спутник Лайт" оказался особенно эффективным

Российские медики выявили, что самая мощная иммунная реакция после вакцины "Спутник Лайт" возникает у пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Результаты исследования ученых размещены на medRxiv, пишет ТАСС.
Наблюдения показывают, что повторная вакцинация увеличивает нейтрализующую активность антител к дельта-варианту SARS-CoV-2 у всех категорий пациентов. Но сильнее всего это проявляется у тех, кто поборол заболевание. При этом концентрация антител в крови таких пациентов начала расти уже на 7-й день после введения препарата, тогда как у пациентов, которые не сталкивались с вирусом, это происходило только через три недели, подчеркивают ученые.
Из-за обнаружения дельта-варианта коронавируса нового типа стали появляться опасения касаемо новых мутаций вируса, которые оказались бы стойки к действию вакцин и антител переболевших. Эти предположения заставили власти многих стран мира задуматься о ревакцинации населения. Но ее эффективность еще предстоит оценить.
Российские медики под руководством главного врача Государственной клинической больницы им. Давыдовского (Москва) Елены Васильевой провели такое исследование относительно вакцины "Спутник Лайт", которую в России используют для первичной и повторной вакцинации.
В эксперименте участвовали 84 добровольца, которые ранее не получали ни одну из прививок против COVID-19. Половина из них уже переболели COVID-19 в явной или бессимптомной форме, в результате чего в их организме образовались антитела к SARS-CoV-2.
Ученые воспользовались этим, чтобы выяснить, эффективен ли "Спутник Лайт" при повторной вакцинации. Для этого медики привили всех участников эксперимента и на протяжении 21 дня после вакцинации периодически собирали образцы крови, оценивая концентрацию антител и их активность при взаимодействии с частицами альфа- и дельта-вариантов SARS-CoV-2.
Анализ показал, что после вакцинации антитела к коронавирусу появились практически у всех представителей обеих групп. При этом быстрее и сильнее "Спутник Лайт" действовал на переболевших. Так, пик концентрации антител в их организме зафиксировали уже через неделю после введения препарата. Их активность против дельта-варианта была значительно больше, чем у испытуемых, которые не болели коронавирусом.
Все это, как считают Васильева и ее коллеги, указывает на то, что "Спутник Лайт" можно применять как для первичной, так и для повторной вакцинации. При ревакцинации препарат защищает пациентов от альфа- и дельта-вариантов SARS-CoV-2 особенно эффективно.
Фото из архива БЕЛТА