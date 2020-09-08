На полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдут ежегодные многонациональные белорусско-российско-сербское тактические учения «Славянское братство – 2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства нашей страны.
Фото: архив БЕЛТА
В учениях примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.
На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Беларуси.
Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.
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Учения «Славянское братство – 2020» пройдут на полигоне Брестский
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