Учения «Славянское братство – 2020» пройдут на полигоне Брестский

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БЕЛТА

В учениях примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Беларуси.Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.