Учебный центр Витебского медуниверситета впервые открыл свои двери в День знаний

Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения создан на средства Международного банка реконструкции и развития и оснащен самым современным оборудованием, на котором будут обучаться не только студенты-медики, но и практикующие врачи, и сотрудники МЧС и МВД.





Трехэтажное здание центра располагается в комплексе строений Витебской областной клинической больницы, где находится большинство клинических кафедр Витебского государственного медицинского университета.

– Обучение в центре позволит проводить клинические опыты в виртуальной среде без риска для пациента, к тому же в удобное время и вне зависимости от работы клиники и наличия пациентов. Здесь же можно отработать действия при редкой патологии, когда в период клинических занятий нет пациентов с такими заболеваниями. Кроме того, на симуляторах можно отрабатывать навыки неограниченное число раз. И все это позволяет снизить стресс контакта с пациентом, – ввел в курс дела начальник учебного центра практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ Виктор Редненко.





Виктор Валентинович также рассказал, что на базе учебного центра разместится и Центр повышения квалификации работников здравоохранения по разным специализациям: скорая медицинская помощь, медицина экстремальных ситуаций, стоматология, педиатрия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, реанимация и восстановление проходимости дыхательных путей и другие.

Здесь же немедицинских специалистов будут обучать первой помощи, медицинскому уходу, преподаванию первой помощи в учреждениях образования.





– Этот учебный центр будет одновременно и региональным аттестационно-аккредитационным центром работников здравоохранения, – продолжил Виктор Редненко. – Помещение позволяет проводить объективный структурированный клинический экзамен с демонстрацией практического навыка. Высокая объективность оценивания достигается благодаря специальным программам с многоракурсной видеофиксацией экзамена. Информация хранится на облачных сервисах.

Один из важных навыков в современных условиях, которым мы обучаем наших студентов, это работа в условиях коронавирусной инфекции. У нас учатся правильно надевать средства индивидуальной защиты и проводить в этом костюме забор материалов на ПЦР-исследования, делать инъекции и другие манипуляции.

В этом центре уже проводятся курсы повышения квалификации, обучение студентов, немедицинского персонала, населения, но прежде всего к нам обращаются люди профессий повышенного риска – МЧС, МВД, Министерства обороны, часто занимаются кадеты.























































