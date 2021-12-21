Совместный курс «Духовно-нравственное воспитание молодежи» разработали Министерство образования и БПЦ

Важность этого шага в сотрудничестве государственных органов и религиозных организаций для решения социальных проблем отметил уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак на Минском городском семинаре для идеологической вертикали столицы и руководителей религиозных организаций, который проходит сегодня в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.



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Александр Румак обратил внимание, что участие церкви необходимо в духовно-нравственном воспитании молодежи.

- Разговор идет о том, что следует нам сделать, чтобы подрастающее поколение с малых лет впитывало чувство патриотизма, гордости за свою страну. Все религиозные конфессии несут добро, потому что в храм идут люди с доброй душой, готовые помогать. Поэтому очень важно участие религиозных граждан в поддержке социально уязвимых категорий, пожилых, людей с инвалидностью. Институт семьи требует поддержки. Христианские традиции способствуют тому, чтобы семьи были крепкие. В таких семьях рождается много детей.

Минск – наиболее поликонфессиональный регион нашей страны. Здесь представлены 22 из 25 зарегистрированных конфессий.

- Каждый человек выбирает для себя вероисповедание и имеет возможность посещать храм в соответствии со своим выбором, - подчеркнул уполномоченный по делам религий и национальностей. - Не могут оставаться религиозные организации в стороне от проблем, которые есть в нашей жизни. И эти проблемы требуют соработничества.