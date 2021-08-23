Учеба – занятие на всю жизнь

Цифровые технологии обогащают обучение и предлагают новые образовательные возможности в современном мире, где ключевые компетенции подвергаются стремительному пересмотру. Этот тезис стал одним из лейтмотивов в работе секции «Развитие системы непрерывной подготовки кадров в условиях цифровизации общества», разместившейся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.
– Система высшего образования вынуждена меняться под влиянием внешних факторов, ситуации, когда горизонт формирования и использования навыков уже не превышает 5–7 лет – после этого человеку нужно переучиваться, – отметил ректор БГУИР Вадим Богуш. – Если не меняться, утратим конкурентоспособность. Уже сегодня мы наблюдаем растущую конкуренцию между традиционной системой подготовки кадров и интернет-образованием. Настало время менять требования не только к технической оснащенности вузовских подразделений, но и к преподавательскому составу, а также к системе подбора абитуриентов.
Впрочем, любые новшества должны быть взвешенными. В том числе, например, развитие дистанционного обучения. «Дистанционно врача не подготовишь», – заметил ректор Гомельского государственного медуниверситета Игорь Стома.
По-новому надо выстраивать взаимоотношения вузов и заказчиков кадров, считают участники встречи. Например, ректор Витебского государственного технологического университета Андрей Кузнецов посетовал, что в его вузе представители некоторых предприятий легпрома появляются либо только на распределении выпускников, либо когда налицо проблема низкой эффективности производства. По мнению руководства белорусских вузов, обеспечить расширение взаимодействия с заказчиками кадров можно через создание совместных образовательных центров и филиалов кафедр, расширение целевой подготовки и участие заказчиков в выборе талантливой молодежи.
Молодежь же к будущей карьере в условиях глобальной цифровизации следует готовить еще со школы. Как заметила ректор Гродненского государственного университета имени Я. Купалы Ирина Китурко, в настоящее время очень много новых специальностей, где нужны знания по физике и математике. То есть по тем предметам, которые у значительной части абитуриентов не в чести. С этим тоже нужно что-то делать…
nesterov@sb.by
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