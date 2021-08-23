Учеба – занятие на всю жизнь

– отметил. –Впрочем, любые новшества должны быть взвешенными. В том числе, например, развитие дистанционного обучения. «Дистанционно врача не подготовишь», – заметилПо-новому надо выстраивать взаимоотношения вузов и заказчиков кадров, считают участники встречи. Например, ректор Витебского государственного технологического университета Андрей Кузнецов посетовал, что в его вузе представители некоторых предприятий легпрома появляются либо только на распределении выпускников, либо когда налицо проблема низкой эффективности производства. По мнению руководства белорусских вузов, обеспечить расширение взаимодействия с заказчиками кадров можно через создание совместных образовательных центров и филиалов кафедр, расширение целевой подготовки и участие заказчиков в выборе талантливой молодежи.Молодежь же к будущей карьере в условиях глобальной цифровизации следует готовить еще со школы. Как заметила ректор Гродненского государственного университета имени Я. Купалы Ирина Китурко, в настоящее время очень много новых специальностей, где нужны знания по физике и математике. То есть по тем предметам, которые у значительной части абитуриентов не в чести. С этим тоже нужно что-то делать…