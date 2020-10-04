Учат в школе и не только: Топ-6 известных киноучителей

Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, наставник известного волшебника Гарри Поттера – таким знают и любят Альбуса Дамблдора фанаты книг о мальчике, который выжил. В экранизациях его сыграли британские актеры Ричард Харрис, Майкл Гэмбон и Джуд Лоу.Джоан Роулинг называла Дамблдора “воплощением доброты” и говорила о том, что он является неким воплощением ее самой в волшебном мире, ведь Гарри во многом следует вслед за учителем и познает магию под его покровительством.Один из последних рыцарев-джедаев, талантливый мастер переговоров и в прошлом один из членов Совета Оби-Ван Кеноби был наставником талантливого Энакина Скайуокера, до того, как тот перешел на сторону зла и стал Дартом Вейдером. Позже Оби-Ван обучил джедайскому искусству его сына, Люка, которому было суждено победить тьму и восстановить мир в галактике.В эпизоде “Новая надежда” роль Оби-Вана исполнил Алек Гиннесс, в приквельной трилогии – Юэн Макгрегор. Несмотря на то, что многие зрители сначала восприняли последнего довольно холодно, по прошествии времени мнения кардинально изменились. Многие фанаты признаются, что Оби-Ван Макгрегора им нравится даже больше, чем персонаж Гиннесса.В детстве Чарльз открыл в себе удивительный дар телепатии. Оказалось, что он мутант – человек, в чьих генах есть черта, способная наделять носителя нечеловеческими способностями. Так как мутантов люди не принимали и боялись, Ксавьеру пришлось покинуть дом. Он стал развивать свой дар и с его помощью научился не только читать мысли, но и искать мутантов среди людей. Чарльз открыл свою школу для одаренных детей, где учил юных сверхлюдей управлять своим даром, чтобы никому не навредить и использовать его во благо.Роли профессора Икс исполнили британцы Патрик Стюарт и Джеймс Макэвой. Для Стюарта это была не первая роль в фантастической картине – до этого он сыграл капитана Жан-Люка Пикара в фильме “Стартрек”.В прошлом Хань был выдающимся мастером кунг-фу, но после ухода из спорта он стал обычным слесарем. Его любимая жена и сын погибли в автокатастрофе, из-за чего Хань впал в глубокую депрессию, считая себя виновным в смерти близких. Однажды он увидел, как его соседа, двенадцатилетнего Дре, жестоко избивают хулиганы. Хань защитил мальчика и взялся обучать его древнему искусству боя. В процессе обучения мастер и ученик стали друзьями, Дре помог учителю обрести новый смысл жизни в передаче знаний. Под чутким руководством мистера Ханя, мальчик победил на турнире по кунг-фу, обойдя всех опасных соперников.Мастера кунг-фу сыграл Джеки Чан. Режиссер Харальт Цварт даже отказался проводить пробы на эту роль, сказав, что никто не сыграет ее лучше Чана. Актер с удовольствием согласился на съемки и прекрасно сработался со своим юным партнером Дейдженом Смитом.Психотерапевт из Массачусетского технологического института был родом из бедных районов Бостона и в юности не отличался примерным поведением. По просьбе давнего товарища, он согласился провести несколько сеансов проблемным парнем – гениальным Уиллом Хантингом. Строптивый юноша очень сильно напоминал самого Шона в молодости, из-за чего педагог испытал к нему симпатию и сумел завоевать уважение в глазах парня. Постепенно они сближаются, но Уилл, благодаря невероятному складу ума, начинает постоянно задавать неудобные вопросы, заставляющие Мэгуайра задумываться о своей жизни, прорабатывать болезненные моменты, связанные со смертью любимой жены. В итоге учитель и ученик понимают, что несмотря ни на что, судьбу нужно брать в свои руки и принимать такой, какая она есть, даже болезненной.За фантастическую актерскую игру, дуэт Мэтта Деймона и Робина Уильямса номинировали на премии “Оскар” и “Золотой глобус” в номинациях “Лучший актер” и “Лучший актер второго плана”. Особенно сильной сценой является последний сеанс психотерапии, где Уилл от переизбытка чувств начинает плакать, обнимая учителя.Из-за излишнего самолюбия, молодой историк Нестор Петрович уступает на экзамене любимой девушке и уходит в вечернюю школу в качестве преподавателя и классного руководителя. Однако работа оказалась не такой легкой и непыльной, как он думал. Ученики 9 “А” были гораздо старше учителя, и многие из них не проявляли никакого интереса к учебе по различным причинам (лень, неурядицы в семье). Нестор Петрович решает покончить с этим и начинает активно включаться в жизни учеников, помогая им решать их проблемы и в результате становится более эмпатичным и внимательным по отношению к другим.Первоначально, главного героя должен был сыграть Андрей Мягков, но он поставил условия, которые не устроили режиссера, и на роль взяли Михаила Кононова, хотя сам актер относился к работе прохладно, а сценарий и вовсе назвал “несуразным текстом и фантасмагорическими ситуациями”. Тем не менее его Нестор Петрович получился именно таким, каким его видели создатели, и очень полюбился советскому зрителю.