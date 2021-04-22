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  2. Участницы конкурса «Королева студенчества» побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Участницы конкурса «Королева студенчества» побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Сегодня участницы программы подготовки к Минскому городскому этапу республиканского конкурса грации и таланта «Королева студенчества» побывали с экскурсией во Дворце Независимости. Узнали много интересных деталей. В том числе и то, что во фруктовом саду дворца растут вишни, сливы, абрикосы и яблони белорусской селекции. 


– С первой секунды просто шокирована такой красотой. Новость, что конкурсантки посетят Дворец Независимости, просто потрясла, – говорит студентка БГЭУ Валерия Дуновская.

Будущий юрист танцует, любит рисовать и профессионально занимается моделингом. Валерия мечтает работать в прокуратуре или Следственном комитете – привлекает ее только государственная служба.


А студентка БГУКИ Илона Жегждринь не только учится, но и сама уже преподает эстрадный вокал – детям и взрослым. Девушка родом из деревни в Гродненской области и хорошо знает, как в нашей стране развиваются малые населенные пункты. Но и традиции при этом сохраняются:

– В моей деревне много молодежи, очень красивые дома строятся. И все жители нацелены на развитие. Многие возвращаются домой, получив профессию в большом городе.


Для Анастасии Пармон БНТУ – семейный вуз. В этом же университете познакомились ее родители и преподавал дедушка, ветеран войны. Для внучки солдата Победы патриотизм – не просто слово:

– Это верность своей стране, реальные дела для ее будущего. Вместе мы можем абсолютно все! Обожаю Беларусь, искренне люблю, всем сердцем.


Девушка увлекается карате, боулингом, танцует, уже пять лет работает моделью. Всегда помогает в организации мероприятий БРСМ и планирует в будущем сделать это хобби работой. Впрочем, не все ее ровесники настолько же целеустремленные и трудолюбивые. Некоторые поддались на провокации, и Анастасия предполагает почему:

– Возможно, они просто еще не знают, чего хотели бы от своей жизни. Не расставили приоритеты. Большая проблема в том, что мы очень подвержены влиянию извне. Главное – не терять себя и оставаться при своем мнении, что бы ни случилось.


Ранее конкурс, участницы которого сегодня посетили Дворец Независимости, назывался «Королева весна». Сейчас он проводится под новым названием. Это не классический конкурс красоты. Здесь внешность участниц – не основной критерий. На это обратила внимание координатор проектной деятельности Минского городского комитета БРСМ Илона Илларионова:

– Они должны быть примером для подражания, активистками в своем учреждении образования, общественной работе. «Королевы студенчества» – грациозные и талантливые.


Большой минский городской отборочный тур для двенадцати конкурсанток состоится 27 апреля, а финальное республиканское шоу запланировано на конец мая. Сейчас участницы посещают мастер-классы, дефиле и различные встречи. Возможность побывать во Дворце Независимости стала приятным сюрпризом в рабочем расписании конкурсанток.













Фото БЕЛТА

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