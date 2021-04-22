Участницы конкурса «Королева студенчества» побывали на экскурсии во Дворце Независимости









Будущий юрист танцует, любит рисовать и профессионально занимается моделингом. Валерия мечтает работать в прокуратуре или Следственном комитете – привлекает ее только государственная служба.









– В моей деревне много молодежи, очень красивые дома строятся. И все жители нацелены на развитие. Многие возвращаются домой, получив профессию в большом городе.









– Это верность своей стране, реальные дела для ее будущего. Вместе мы можем абсолютно все! Обожаю Беларусь, искренне люблю, всем сердцем.











– Возможно, они просто еще не знают, чего хотели бы от своей жизни. Не расставили приоритеты. Большая проблема в том, что мы очень подвержены влиянию извне. Главное – не терять себя и оставаться при своем мнении, что бы ни случилось.









– Они должны быть примером для подражания, активистками в своем учреждении образования, общественной работе. «Королевы студенчества» – грациозные и талантливые.









Большой минский городской отборочный тур для двенадцати конкурсанток состоится 27 апреля, а финальное республиканское шоу запланировано на конец мая. Сейчас участницы посещают мастер-классы, дефиле и различные встречи. Возможность побывать во Дворце Независимости стала приятным сюрпризом в рабочем расписании конкурсанток.



























































– говорит студентка БГЭУ Валерия Дуновская.А студентка БГУКИ Илона Жегждринь не только учится, но и сама уже преподает эстрадный вокал – детям и взрослым. Девушка родом из деревни в Гродненской области и хорошо знает, как в нашей стране развиваются малые населенные пункты. Но и традиции при этом сохраняются:Для Анастасии Пармон БНТУ – семейный вуз. В этом же университете познакомились ее родители и преподавал дедушка, ветеран войны. Для внучки солдата Победы патриотизм – не просто слово:Девушка увлекается карате, боулингом, танцует, уже пять лет работает моделью. Всегда помогает в организации мероприятий БРСМ и планирует в будущем сделать это хобби работой. Впрочем, не все ее ровесники настолько же целеустремленные и трудолюбивые. Некоторые поддались на провокации, и Анастасия предполагает почему:Ранее конкурс, участницы которого сегодня посетили Дворец Независимости, назывался «Королева весна». Сейчас он проводится под новым названием. Это не классический конкурс красоты. Здесь внешность участниц – не основной критерий. На это обратила внимание координатор проектной деятельности Минского городского комитета БРСМ Илона Илларионова: