Участница Форума молодых журналистов: из каждого выступления удалось почерпнуть для себя что-то новое

Главный бухгалтер Скидельского городского комитета ОО «БРСМ» Анастасия Мороз поделилась впечатлениями от VIII Форума молодых журналистов «Традиционные и новые медиа: вызовы и возможности», который прошел в Минске:

– Считаю, такие форумы нужно проводить как можно чаще. Они дают возможность познакомиться с интересными людьми, обменяться опытом, а также послушать выступления известных журналистов страны, представителей органов власти. Лично я из каждого выступления спикера почерпнула для себя много нового. Например, поняла, что нужно больше публиковать ярких статей, проводить розыгрышей. Особое внимание стоит уделить работе в соцсетях. На форуме я исписала много страниц блокнота – столько всего хочу рассказать коллегам. Думаю, многое из того, что сегодня услышала, будет воплощено в жизнь.



