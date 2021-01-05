Участников из 26 стран соберет виртуальный «Арт-парад в Витебске»

Архивное фото

Импровизированная виртуальная сцена начнет свою работу 8 января. На протяжении трех дней на ней выступят 629 участников от 6 до 84 лет. География фестиваля охватывает 26 стран: Англия, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Израиль, Индия, Италия, Испания, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, Мальта, Мексика, Молдова, Польша, Россия, Сербия, США, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Хорватия, Швеция, Эстония.Оценивать уровень мастерства конкурсантов будет профессиональное жюри. Так, участники самой многочисленной номинации «Вокал» получат оценку и комментарий от сопредседателей жюри и наших соотечественников Петра Елфимова и Ирины Дорофеевой. В номинации «Хореография» председателем станет Тимур Коридзе (Грузия – США). Оценивание конкурсантов в номинации «Инструментальная музыка» пройдет под руководством Константина Московича (Молдова). А Марис Чачка (Латвия) возглавит коллегию экспертов сразу в двух номинациях: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла».– отметили организаторы.