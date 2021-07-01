Одной из тем, которую обсуждали на встрече участников Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, – ситуация в Центрально-Азиатском регионе. Соответствующая новость появилась на официальной странице ПА ОДКБ в Facebook.
Напомним, что сегодня, 1 июля, в Душанбе проходит выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, в текущем году Таджикистан председательствует в Организации.
В сообщении указан перечень тем, которые обсуждались на встрече: «Рахмон обсудил с членами Совета ПА ОДКБ ход реализации приоритетов Таджикистана на период председательства в ОДКБ; ситуацию в Центрально-Азиатском регионе зоны ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования модельных законодательных актов ПА ОДКБ и их имплементации в национальное законодательство государств-членов Организации».
Кстати, в выездном заседании Совета ПА ОДКБ приняла участие белорусская парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.
В составе ПА ОДКБ – парламентские делегации стран Организации (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан). Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, а также нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.
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Участники Совета ПА ОДКБ обсудили ситуацию в Центральной Азии с президентом Таджикистана
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