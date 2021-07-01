Участники Совета ПА ОДКБ обсудили ситуацию в Центральной Азии с президентом Таджикистана

Напомним, что сегодня, 1 июля, в Душанбе проходит выездное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, в текущем году Таджикистан председательствует в Организации.В сообщении указан перечень тем, которые обсуждались на встрече:Кстати, в выездном заседании Совета ПА ОДКБ приняла участие белорусская парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.В составе ПА ОДКБ – парламентские делегации стран Организации (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан). Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, а также нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана.