Участники республиканского интенсива «За нами будущее» посетили предприятия Жодино

Второй день форума начался с патриотической акции «Память сердца»: у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой, чьи пятеро сыновей пали на фронтах Великой Отечественной, молодые люди почтили память воинов и мирных жителей, погибших в годы войны. Затем направились на одно из крупнейших предприятий страны, ОАО «БЕЛАЗ», где посетили музей трудовой славы завода, ознакомились с производством сверхтяжелых машин и побывали на выставке карьерной техники, где воочию увидели самый большой самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Образовательная поездка молодежи продолжилась визитом на фабрику «Свiтанак».Завтра активисты совершат экскурсию в Музей современной белорусской государственности, обсудят успешные практики работы с молодежью на предприятиях страны и методы гражданско-патриотического воспитания.Фото: БРСМ