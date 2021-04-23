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  2. Участники республиканского интенсива «За нами будущее» посетили предприятия Жодино

Участники республиканского интенсива «За нами будущее» посетили предприятия Жодино

Увидеть, как собирают самую большую машину в мире, сделать селфи на фоне тяжеловоза БЕЛАЗ смогли участники республиканского интенсива «За нами будущее» для работающей молодежи во время посещения промышленных предприятий Жодино.


Второй день форума начался с патриотической акции «Память сердца»: у монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой, чьи пятеро сыновей пали на фронтах Великой Отечественной, молодые люди почтили память воинов и мирных жителей, погибших в годы войны. Затем направились на одно из крупнейших предприятий страны, ОАО «БЕЛАЗ», где посетили музей трудовой славы завода, ознакомились с производством сверхтяжелых машин и побывали на выставке карьерной техники, где воочию увидели самый большой самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Образовательная поездка молодежи продолжилась визитом на фабрику «Свiтанак».




Завтра активисты совершат экскурсию в Музей современной белорусской государственности, обсудят успешные практики работы с молодежью на предприятиях страны и методы гражданско-патриотического воспитания.



Фото: БРСМ
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