Участники протестных акций возместят нанесенный ущерб - МВД

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Оперативники уже установили семерых «активистов» создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на столичных проспектах Независимости и Победителей.Их действиям дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.Только в Центральном районе Минска нарушители общественного порядка нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч рублей. Все затраты лягут на плечи виновников.Неповиновение законным требованиям представителей органов власти и, как следствие, массовый выход людей на проезжую часть влечет за собой серьезные последствия – нарушается работа общественного транспорта, заведений, под угрозой оказывается жизнь и здоровье участников дорожного движения. Подобные действия препятствуют проезду пожарных расчетов и скорой помощи, что чревато трагическими последствиями.