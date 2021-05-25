Участники патриотического автопробега, стартовавшего 8 мая от Брестской крепости, побывали в Омске и следуют в Кемерово

Об этом редакции «СБ. Беларусь сегодня» сообщил организатор автопробега Алексей Манец. Путь проложен через европейскую часть России и Сибирь до самого озера Байкал. Экипаж из 10 человек везет копию знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии, прославившегося при защите Брестской крепости в 1941 году, капсулу с землей, взятой в легендарной цитадели, другие реликвии.



22 мая колонна брендированных автомобилей, украшенных государственными флагами Беларуси, России и Брестской области, прибыла в Омск. В городе на Иртыше гости посетили парк им. 30-летия Победы, возложили цветы к Вечному огню, посетили музей воинской славы, руководству которого передали капсулу с землей из Брестской крепости.



– Эти встречи убеждают, что лучший друг Беларуси – это Россия, а у России лучший друг – Беларусь, – поделился наблюдениями Алексей Манец.



А председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова отметила:



– Важно, что среди участников патриотического автопробега есть как люди старшего возраста, так и молодежь. Это показывает преемственность в сохранении исторической памяти наших народов.



Сейчас колонна автомобилей, участвующих в пробеге, направляется в город Кемерово. Всего его участники планируют преодолеть путь длиной в 15 тысяч километров, на что потребуется 43 дня.