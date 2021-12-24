Участники новогоднего бала: на таком мероприятии хочется быть прекрасными

Сегодня во Дворце Независимости проходит Республиканский новогодний бал для молодежи, в котором принимают участие более 330 одаренных юношей и девушек со всей страны. Одна из красивых пар-участниц – студентка 4-го курса Белорусской государственной академии связи Мария Титкова и первокурсник Белорусского государственного экономического университета Владислав Юхневич.
Перед началом торжества ребята поделились своими впечатлениями с sb.by. Признаются, что на подобном мероприятии впервые, а потому волнение присутствует. Хотя репетировали немало.
– Репетиции у нас шли с середины ноября. Каждые выходные мы посвящали подготовке к этому прекрасному мероприятию, на котором хочется быть прекрасным. Даже на этапе подготовки удалось получить массу позитивных эмоций, познакомиться с интересными ребятами, ведь в танцах идет постоянное взаимодействие с остальными парами, – рассказывает Владислав Юхневич.
Мария Титкова добавляет, что ощущение праздника не покидает весь день, а прекрасным настроением хочется делиться со всеми. А еще ребята поздравляют наших читателей и всю страну с наступающим Новым годом:
– Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов! А еще – достижения целей!