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  2. Участники новогоднего бала: на таком мероприятии хочется быть прекрасными

Участники новогоднего бала: на таком мероприятии хочется быть прекрасными

Сегодня во Дворце Независимости проходит Республиканский новогодний бал для молодежи, в котором принимают участие более 330 одаренных юношей и девушек со всей страны. Одна из красивых пар-участниц – студентка 4-го курса Белорусской государственной академии связи Мария Титкова и первокурсник  Белорусского государственного экономического университета Владислав Юхневич.


Перед началом торжества ребята поделились своими впечатлениями с sb.by. Признаются, что на подобном мероприятии впервые, а потому волнение присутствует. Хотя репетировали немало.

– Репетиции у нас шли с середины ноября. Каждые выходные мы посвящали подготовке к этому прекрасному мероприятию, на котором хочется быть прекрасным. Даже на этапе подготовки удалось получить массу позитивных эмоций, познакомиться с интересными ребятами, ведь в танцах идет постоянное взаимодействие с остальными парами,  – рассказывает Владислав Юхневич.

Мария Титкова добавляет, что ощущение праздника не покидает весь день, а прекрасным настроением хочется делиться со всеми. А еще ребята поздравляют наших читателей и всю страну с наступающим Новым годом:

– Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов! А еще – достижения целей!
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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