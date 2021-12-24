Участники новогоднего бала: на таком мероприятии хочется быть прекрасными

Перед началом торжества ребята поделились своими впечатлениями с sb.by. Признаются, что на подобном мероприятии впервые, а потому волнение присутствует. Хотя репетировали немало.– рассказывает Владислав Юхневич.Мария Титкова добавляет, что ощущение праздника не покидает весь день, а прекрасным настроением хочется делиться со всеми. А еще ребята поздравляют наших читателей и всю страну с наступающим Новым годом: