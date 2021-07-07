Участники мужского и женского Кубков мира по шахматам в Сочи должны будут несколько раз сдать тест на COVID-19. Об этом в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
– Мы намерены обеспечить максимальную безопасность участников, – подчеркнул он. – Многие из шахматистов уже вакцинированы. В течение турниров будем несколько раз всех проверять на наличие вируса.
Дворкович отметил, что FIDE будет помогать всем желающим сделать прививку от коронавируса в период проведения соревнований.
Мужской и женский Кубки мира пройдут с 10 июля по 6 августа. Победитель и финалисты мужского турнира получат путевки в турнир претендентов, среди женщин будут определены три лучшие участницы.
Фото: pixabay.com
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Участники Кубка мира по шахматам будут регулярно тестироваться на коронавирус
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