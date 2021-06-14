Участники и гости ежегодного международного фестиваля народной музыки "Звiняць цымбалы i гармонiк…" в Поставах традиционно отметили заключительный день музыкального праздника торжественным шествием в городском парке и гала-концертом народных коллективов из Беларуси и из-за рубежа с участием солистов старейшего Национального академического народного оркестра имени И. Жиновича. Фестиваль завершился награждением финалистов и дегустацией блюд национальной кухни.
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Участники и гости фестиваля народной музыки "Звiняць цымбалы i гармонiк…" отметили заключительный день праздника торжественным шествием и гала-концертом
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