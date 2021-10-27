Участники будущей коалиции в ФРГ намерены избегать новых локдаунов

Будущее правительство Германии, которое, скорее всего, будет состоять из социал-демократов (СДПГ), либералов и зеленых, не станет вводить локдауны или жесткие ограничения на передвижение из-за распространения COVID-19, пишет ТАСС.
Один из участников коалиционных переговоров Дирк Визе отметил, что в марте прошлого года в ФРГ был введен так называемый режим эпидемии национального масштаба, на основании которого в стране вводились жесткие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. 25 ноября действие данного режима автоматически заканчивается, но может быть продлено.
– Закрытие школ, локдауны и ограничения на выходы из дома – этого при нас не будет. Это было бы непропорциональной мерой, – обратил внимание Дирк Визе, представляющий СДПГ.
Вместе с тем он указал на рост статистики инфицирования и призвал сохранять бдительность.
– Нужно понимать, что 25 ноября не станет Freedom day ("День свободы", как в англоязычных источниках обозначают условное окончание всех ограничительных мер. – Прим. ТАСС), – заметил политик.
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