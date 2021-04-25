Участники автопробега «За единую Беларусь» посетили Гомель

Знаковым завершением первого дня стало посещение Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Хойникском районе. В этой части зоны отчуждения находятся 96 отселенных деревень, в которых до аварии проживало более 22 тысяч человек. Второй день автомарафонцы встретили в Гомеле. Здесь они посетили крупнейший в СНГ завод по производству комбайнов – «Гомсельмаш». Потом важный для Беларуси туристический объект – Гомельский дворцово-парковый ансамбль.Следующей точкой маршрута станет Ветковский район. Он пострадал едва ли не больше всех в Гомельской области. Невозможными для дальнейшего проживания здесь были признаны 59 населенных пунктов.Стоит отметить, что к пострадавшему населению в Беларуси относятся без малого 1,5 миллиона человек. С 2021 года реализуется уже шестая государственная программа по поддержке территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Сегодня на чернобыльские программы уходит 3% бюджета Беларуси – это более 19 миллиарда долларов.