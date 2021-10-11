Участник шоу X Factor в Беларуси позвал замуж Ольгу Бузову

Во время съемок программы певец с творческим псевдонимом SIVCHIK признался Бузовой в любви. Исполнитель посвятил ей песню «Кубики-рубики» и отметил, что у него уже давно чувства к телеведущей.После исполнения своей композиции Дмитрий с кольцом и букетом подошел к Бузовой и начал уговаривать ее стать его женой. Певица, не скрывая улыбки, приняла кольцо и цветы.«Она сказала "Да"!», - написали организаторы проекта на странице шоу в социальной сети Instagram, однако, вероятнее всего, они имели в виду, что Бузова просто поддержала участника музыкального проекта.