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Участник шоу X Factor в Беларуси позвал замуж Ольгу Бузову

Участник белорусской версии шоу X Factor Дмитрий Сивчик позвал замуж российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Об этом сообщает "Пятый канал". 


Во время съемок программы певец с творческим псевдонимом SIVCHIK признался Бузовой в любви. Исполнитель посвятил ей песню «Кубики-рубики» и отметил, что у него уже давно чувства к телеведущей.  

После исполнения своей композиции Дмитрий с кольцом и букетом подошел к Бузовой и начал уговаривать ее стать его женой. Певица, не скрывая улыбки, приняла кольцо и цветы. 

«Она сказала "Да"!», - написали организаторы проекта на странице шоу в социальной сети Instagram, однако, вероятнее всего, они имели в виду, что Бузова просто поддержала участника музыкального проекта.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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