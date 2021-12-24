Участник новогоднего молодежного бала: я горжусь Беларусью!

Сегодня во Дворце Независимости проходит Республиканский новогодний бал для молодежи, в котором принимают участие более 330 одаренных юношей и девушек со всей страны. В мероприятии принимают участие Ангелина Воробей и Павел Бабич – студенты военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.
Ребята делятся эмоциями и впечатлениями:
– Атмосфера потрясающая! Много красивых и счастливых лиц, улыбок, прекрасных нарядов. Такое ощущение, будто мы в сказке: словно перелистнули несколько веков назад. Да и настроение абсолютно новогоднее.
Ангелина и Павел добавляют, что год выдался не самым простым, однако впереди – только хорошее.
– Хочется в новом году быть еще лучше, выше, достигать своих высот и целей, исполнять свои мечты, – говорит девушка.
А Павел добавляет:
– Хотелось бы, чтобы наша страна держалась. Я горжусь Беларусью, горжусь нашим Президентом. Я рад, что мы едины и можем жить здесь.