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  2. Участник новогоднего молодежного бала: я горжусь Беларусью!

Участник новогоднего молодежного бала: я горжусь Беларусью!

Сегодня во Дворце Независимости проходит Республиканский новогодний бал для молодежи, в котором принимают участие более 330 одаренных юношей и девушек со всей страны.  В мероприятии принимают участие Ангелина Воробей и Павел Бабич – студенты военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.


Ребята делятся эмоциями и впечатлениями:

– Атмосфера потрясающая! Много красивых и счастливых лиц, улыбок, прекрасных нарядов. Такое ощущение, будто мы в сказке: словно перелистнули несколько веков назад. Да и настроение абсолютно новогоднее.

Ангелина и Павел добавляют, что год выдался не самым простым, однако впереди – только хорошее.

– Хочется в новом году быть еще лучше, выше, достигать своих высот и целей, исполнять свои мечты,  – говорит девушка.

А Павел добавляет:

– Хотелось бы, чтобы наша страна держалась. Я горжусь Беларусью, горжусь нашим Президентом. Я рад, что мы едины и можем жить здесь.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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