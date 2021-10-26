Сохранение исторической памяти, помощь ветеранам: заседание молодых парламентариев Союзного государства проходит в Палате представителей

Участники совместного заседания рассматривают перспективы двустороннего взаимодействия, обмениваются опытом реализации проектов, обсуждают формирование правовой и политической культуры, социальной и гражданской активности молодежи двух государств.



В заседании принимают участие представители Молодежной палаты при Парламентском собрании союза Беларуси и России, а также специалисты Министерства образования Беларуси. Проводит встречу Постоянная комиссия Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.





За круглым столом говорили об особенностях взаимоотношений молодежи двух стран, вопросах студенческого самоуправления и проблемах, с которыми сталкивается подрастающее поколение.

– Молодежный парламент Союзного государства был создан в 2018 году. Мы прекрасно понимаем, что молодежь является движущей силой любого государства. Молодежный парламентаризм –это инструмент участия наших младших коллег в общественно-политической жизни страны. Важно, чтобы инициативы молодежи способствовали популяризации идей Союзного государства. Активные ребята из Беларуси и России подключились ко многим проектам и акциям, связанным с патриотическим воспитанием, сохранением исторической памяти. Также они вовлекают все больше граждан Союзного государства в дискуссию о путях совместной жизни двух наших стран. Молодые люди амбициозны, креативны и помогают по-новому взглянуть на решение многих вопросов, касающихся образования, политики занятости, повышения роли молодежи в общественно-политической жизни, – рассказала председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя Комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак.





Представители Молодежной палаты при ПС поделились своим опытом осуществления различных проектов и участия в деятельности общественных объединений Беларуси и России.

На заседании говорили и о том, что современная молодежь переживает уроки истории не так глубоко, как поколение, которое на их основе строило миропорядок, призванный оградить человечество от новых вызовов. Важно, что ребята подключаются ко многим проектам и акциям, связанным с патриотическим воспитанием, сохранением исторической памяти. В качестве примера привели инициативу «Цифровая звезда». Сегодня оцифровано свыше 1000 памятных мест из различных регионов Беларуси и России.





Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи, председатель экспертного совета при Молодежной палате Парламентского собрания, рассказал, что объединение сохраняет курс преемственности и помогает молодым парламентариям продвигать и популяризировать идеи Союзного государства. Задумки получают обратную связь и поддержку сверстников в Союзном государстве. Эксперты также отметили, что проект «Цифровая звезда» планируется расширить на страны СНГ. Ведь основная цель проекта – сбор информации о памятных местах, сражениях и захоронениях советских воинов, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны. Все данные будут оцифрованы, и познакомиться с ними сможет каждый.





Молодые парламентарии также рассказали о других значимых проектах. Например, о проведении конкурса «Модельное законодательство Союзного государства XXI» и онлайн-конференции «Будущее Союзного государства». Инициативы получили большой отклик у сверстников: ребята делились своим видением развития науки, экономики, управления и социума в современных социально-экономических реалиях. Также реализуется проект «Экологическая карта Союзного государства» и многие другие. Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании союза Беларуси и России отметил, то в Союзном государстве у инициативных и активных парней и девушек есть все условия, чтобы раскрыть свои таланты. Молодежная палата взяла курс на защиту окружающей среды, сохранение исторической памяти, помощь детям из социально-педагогических центров, ветеранам, а также тем, кто попал в беду.





По мнению парламентария Людмилы Кананович, ребятам следует продолжать работу по межрегиональному сотрудничеству – подключать самые удаленные уголки наших стран к совместной работе:

– Мы, как старшие коллеги, будем и дальше приглашать молодежь на свои мероприятия, для того чтобы они получали опыт и дальше транслировали его через средства массовой информации, соцсети, друзей и родных.





Заседание проводится в целях вовлечения молодых парламентариев и молодежи Беларуси и России в процесс строительства Союзного государства, координации взаимодействия молодежных организаций Беларуси и России.