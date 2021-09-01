Учащиеся гимназии № 43 г. Минска: в школе важно, чтобы все было основано на честности и взаимопонимании

Школьники признались, что 1 сентября для них остается волнительным днем.– рассказала девушка.Александр добавил, что любит проводить этот праздник с одноклассниками, преподавателями и в кругу семьи. Планы на учебный год у него также серьезные:По словам учащихся, их гимназия и в целом белорусские школы сегодня оснащены всем необходимым для получения качественного образования.– рассказал школьник.Во время обсуждения плюсов и минусов дистанционного обучения ребята подчеркнули, что ничто не заменит живого общения с учителем. Но при этом им всегда интересно общаться с преподавателями в соцсетях:– сказал учащийся гимназии.Елизавета также поделилась мнением об этом:– сказала она.Старшеклассники сошлись во мнении, что честность и правдивость по-прежнему ценятся в школе. Они считают, что отношения и с учителем, и с товарищами должны основываться на взаимопонимании.