Учащиеся гимназии № 43 г. Минска: в школе важно, чтобы все было основано на честности и взаимопонимании

Таким мнением поделились сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» учащиеся гимназии № 43 г. Минска десятиклассник Александр Криштанович и одиннадцатиклассница Елизавета Кунцевич. Ребята рассказали о важности праздника, своих планах на 2021/2022 учебный год и поделились взглядом на многие вещи.
Школьники признались, что 1 сентября для них остается волнительным днем.
– Школа – это храм знаний. И на пороге нового учебного года все мы готовы получать новые знания и навыки. Я выпускница, от того, что я сделаю в этом году, зависит мое будущее. Понимаю, что год будет сложный и знаковый, но я готова сделать все возможное, – рассказала девушка.
Александр добавил, что любит проводить этот праздник с одноклассниками, преподавателями и в кругу семьи. Планы на учебный год у него также серьезные:
– Я обучаюсь в физико-математическом классе, с этого года будет усилена подготовка по этим предметам. Также появятся допризывная подготовка и черчение.
По словам учащихся, их гимназия и в целом белорусские школы сегодня оснащены всем необходимым для получения качественного образования.
– С каждым годом программа обучения усиливается. Это положительно скажется на нашем будущем. Во время занятий мы часто пользуемся интерактивными досками. Во многих учебных классах у нас установлены проекторы: нам с одноклассниками нравятся уроки, к которым мы готовим различные презентации. Все это будет развиваться и дальше, – рассказал школьник.
Во время обсуждения плюсов и минусов дистанционного обучения ребята подчеркнули, что ничто не заменит живого общения с учителем. Но при этом им всегда интересно общаться с преподавателями в соцсетях:
– Интересно посмотреть, какой учитель вне школы. С некоторыми преподавателями мы «дружим» в социальных сетях. Это помогает нам формировать доверительные отношения, – сказал учащийся гимназии.
Елизавета также поделилась мнением об этом:
– По-моему, было бы здорово, если бы учителя на своих страницах делились дополнительной информацией по учебным предметам, которую они не дают нам во время уроков. Такой материал, как мне кажется, пользовался бы спросом среди учеников, – сказала она.
Старшеклассники сошлись во мнении, что честность и правдивость по-прежнему ценятся в школе. Они считают, что отношения и с учителем, и с товарищами должны основываться на взаимопонимании.