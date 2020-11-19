Убыточных хозяйств стало меньше, экспорт сельхозпродукции вырос

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БЕЛТА

Выручка по отрасли по итогам 10 месяцев выше соответствующего периода прошлого года на 16,5 процента. Рост прибыли от продаж составил 25,3 процента. Рентабельность сложилась на уровне 5,7 процента, это на 0,4 процента больше прошлогоднего результата.