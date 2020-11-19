Об итогах и достижениях “Урожая-2020” рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. За последние 10 месяцев экспорт сельхозпродукции в Беларуси достиг почти 4,5 миллиарда долларов, то есть вырос на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные позиции занимают молоко и молочная продукция, это около 1,8 миллиарда долларов, мясо и мясопродукты – 740 миллионов долларов.
Фото: архив БЕЛТА
– По итогам десяти месяцев темп роста производства сельхозпродукции составил 106,7 процента. В растениеводстве прибавили 8,7 процента, в животноводстве – 5,2 процента. Абсолютно по всем видам производство мяса увеличилось: 107,8 процента – по свиньям, 102 процента по птице, 105,1 – по крупному рогатому скоту. По молоку прибавка составила 5,8 процента. Увеличилось в целом производство продуктов питания. В мясной отрасли выросла продуктивность: по итогам за девять месяцев этого года среднесуточный привес у крупного рогатого скота составил 601 грамм (на 32 грамма больше прошлогоднего). Меньше стало убыточных сельхозорганизаций: с 184 на начало этого года до 98 на 1 октября. Это произошло благодаря принятым мерам по их финансовому оздоровлению.
Выручка по отрасли по итогам 10 месяцев выше соответствующего периода прошлого года на 16,5 процента. Рост прибыли от продаж составил 25,3 процента. Рентабельность сложилась на уровне 5,7 процента, это на 0,4 процента больше прошлогоднего результата.
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Убыточных хозяйств стало меньше, экспорт сельхозпродукции вырос
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