Убрано 40 процентов площадей, урожайность зерновых — 38,4 центнера с гектара

Аграрии намолотили 3390,9 тысячи тонн зерна. Обмолочено 40 процентов площадей, или 883,2 тысячи гектаров. Средняя урожайность – 38,4 центнера на круг, такие данные сегодня утром сообщил Минсельхозпрод.

Брестчина все плотнее приближается к милионному намолоту – в закромах области 841,9 тысячи тонн зерна. В тройке лидеров Гродненщина и Минщина – 751,5 и 743,3 тысячи тонн соответственно. В Гомельской области намолотили 561,9, Могилевской – 280 и Витебской – 212,2 тысячи тонн зерна. К слову, Гомельская область уже превзошла уровень прошлого года – на эту дату было намолочено всего 435 тысяч тонн.

Перешагнули экватор Брестская и Гомельская области – обмолочено 60 и 59 процентов площадей. Учитывая ежедневный темп работ, сегодня экватора достигнет и Гродненщина. На Минщине, Могилевщине и Витебщине сжато 38,4, 24,5 и 17 процентов соответственно.