Уборочная на финишной прямой: общий намолот зерна достиг 4,6 миллиона тонн

Минская область по-прежнему держит первенство. На сегодняшний день ее результат – 1122,9 тыс. тонн зерна. Не сбавляет скорость Брестчина. Там аграрии намолотили 963,7 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Могилевская область с результатом 687 тыс. тонн. К слову, еще недавно на третьем месте была Гродненская область, однако сейчас она лишь немного уступила с показателем 671,2 тыс. тонн зерна. Несмотря на недавнюю неблагоприятную погоду в Витебской области, там аграрии вышли на результат в 591,4 тыс. тонн.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в стране осталось убрать менее 35% площадей. Лучший результат снова показала Минщина (311,3 тыс. га), а по темпам выполнения плана лидирует Брестская область. У нее уборочная завершена на 80,2 процента к плану.В Беларуси овса убрано более половины площадей (53,9 процента общего плана).Близится к завершению уборка озимого рапса на зерно (97,6% уборочной площади).Сена в республике заготовили уже более 70 процентов от общего плана.