В шести областях республики на полях трудятся комбайнеры, собирая урожай. Погода в 2021 году выдалась благоприятной для уборочной кампании. На 29 июля в Беларуси намолочено около 2,5 миллиона тонн зерна нового урожая. Лучший показатель у Брестской области: убрана практически половина площадей. В регионах по традиции чествуют первые экипажи-тысячники уборочной страды. Темпы уборки с каждым днем нарастают.
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Солнечное видео: уборка урожая в Беларуси
Уборочную сняли с дрона. Смотрите яркое аэровидео
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