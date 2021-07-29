Солнечное видео: уборка урожая в Беларуси

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В шести областях республики на полях трудятся комбайнеры, собирая урожай. Погода в 2021 году выдалась благоприятной для уборочной кампании. На 29 июля в Беларуси намолочено около 2,5 миллиона тонн зерна нового урожая. Лучший показатель у Брестской области: убрана практически половина площадей. В регионах по традиции чествуют первые экипажи-тысячники уборочной страды. Темпы уборки с каждым днем нарастают.