Уборка озимого ячменя в Брестской области вышла на финишную прямую

По информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, на сегодняшнее утро в Брестской области убрано 82,5 процента озимого ячменя. Урожайность - 49,2 центнера с гектара против 51,4 центнера с гектара в прошлом году. Намолочено почти 27 тысяч тонн зерна.Всего за несколько дней уборку озимого ячменя провели в ОАО "Киселевцы" Кобринского района, задействовав 5 комбайнов. Когда корреспонденты sb.by приехали на поле близ деревни Магдалин, обмолот этой культуры здесь завершали. Директор сельхозпредприятия Николай Трофимук рассказал, что в целом под озимый ячмень отвели 35 гектаров. Использовать его намерены на кормовые цели. В скором времени настанет очередь озимого рапса и других культур. А пока участники страды имеют несколько дней, чтобы провести необходимые настройки в технике, ликвидировать мелкие неполадки, если таковые возникли.Урожайность озимого ячменя в "Киселевцах" на лучших участках превысила 50 центнеров с гектара. В среднем по хозяйству она составила 40,5 центнера на круг. Намолочена 141 тонна зерна. В целом предстоит убрать 890 гектаров зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса. Все участники страды настроены провести жатву качественно и в оптимальный срок. Первый ее этап, который уже позади, показал, что ресурсов для этого в хозяйстве достаточно.В ОАО "Вознесенский" Жабинковского района страда тоже стартовала с озимого ячменя. В прошлом году именно в этом сельхозпредприятии получили самую высокую урожайность этой культуры в Брестской области - 96 центнеров с гектара., - поделилась результатом руководитель хозяйства Надежда Кондратюк. -Именно из "Вознесенского" первый урожай доставили на ОАО "Жабинковский комбикормовый завод". Приняли его на переработку, как полагается, с караваем и песней. Главное пожелание, которое прозвучало в адрес хлеборобов хозяйства, - чтобы хлебная нива была столь же щедрой, как и минувшим летом. Тогда по итогам жатвы с каждого гектара в "Вознесенском" собрали в среднем по 67 центнеров зерна.В области, тем временем, готовы к уборке озимого рапса, ржи и других культур. Судя по жаркой погоде, которая установилась прочно и должна продержаться всю предстоящую неделю, жатва будет набирать темпы.