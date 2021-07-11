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  2. Уборка озимого ячменя в Брестской области вышла на финишную прямую

Уборка озимого ячменя в Брестской области вышла на финишную прямую

Первый этап жатвы в регионе проходит достаточно четко и слаженно, чему способствовала не только высокая готовность техники, но и устойчивая солнечная погода, благоприятная для быстрого созревания зерна и оптимальной влажности при уборке. На легких почвах в условиях более чем 30-градусной жары во второй половине июня озимый ячмень подгорел. Так что его урожайность получилась несколько ниже, чем можно было ожидать. Тем не менее, отдача хлебной нивы в Брестской области практически на уровне прошлого года, который по намолотам был одним из лучших за последнее время. 


По информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, на сегодняшнее утро в Брестской области убрано 82,5 процента озимого ячменя. Урожайность - 49,2 центнера с гектара против 51,4 центнера с гектара в прошлом году. Намолочено почти 27 тысяч тонн зерна. 

Всего за несколько дней уборку озимого ячменя провели в ОАО "Киселевцы" Кобринского района, задействовав 5 комбайнов. Когда корреспонденты sb.by приехали на поле близ деревни Магдалин, обмолот этой культуры здесь завершали. Директор сельхозпредприятия Николай Трофимук рассказал, что в целом под озимый ячмень отвели 35 гектаров. Использовать его намерены на кормовые цели. В скором времени настанет очередь озимого рапса и других культур. А пока участники страды имеют несколько дней, чтобы провести необходимые настройки в технике, ликвидировать мелкие неполадки, если таковые возникли. 


Урожайность озимого ячменя в "Киселевцах" на лучших участках превысила 50 центнеров с гектара. В среднем по хозяйству она составила 40,5 центнера на круг. Намолочена 141 тонна зерна. В целом предстоит убрать 890 гектаров зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса. Все участники страды настроены провести жатву качественно и в оптимальный срок. Первый ее этап, который уже позади, показал, что ресурсов для этого в хозяйстве достаточно. 

В ОАО "Вознесенский" Жабинковского района страда тоже стартовала с озимого ячменя. В прошлом году именно в этом сельхозпредприятии получили самую высокую урожайность этой культуры в Брестской области - 96 центнеров с гектара.


- Сейчас отдача полей на уровне 88 центнеров с гектара, - поделилась результатом руководитель хозяйства Надежда Кондратюк. - На некоторых участках на круг намолотили свыше ста центнеров зерна. 

Именно из "Вознесенского" первый урожай доставили на ОАО "Жабинковский комбикормовый завод". Приняли его на переработку, как полагается, с караваем и песней. Главное пожелание, которое прозвучало в адрес хлеборобов хозяйства, - чтобы хлебная нива была столь же щедрой, как и минувшим летом. Тогда по итогам жатвы с каждого гектара в "Вознесенском" собрали в среднем по 67 центнеров зерна. 


В области, тем временем, готовы к уборке озимого рапса, ржи и других культур. Судя по жаркой погоде, которая установилась прочно и должна продержаться всю предстоящую неделю, жатва будет набирать темпы. 

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Фото: Павел БОГУШ
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