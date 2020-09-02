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Уборка картофеля началась в Беларуси

Картофель в Беларуси убран с 3,39% (с 0,86 тыс. га) площадей, проинформировали в Минсельхозпроде.

Фото: архив БЕЛТА

К работе приступили уже все области. Всего же в этом году под картофель отведено 25,3 тыс. га. На сегодня собрано почти 26,9 тыс. т картофеля при урожайности 313,1 ц/га. Лидерами в этом году являются Могилевская и Витебская области, где с одного гектара собирают 455,4 ц и 344 ц картофеля.

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,085 млн га площадей, что составляет 95,1% запланированной площади. В Гродненской области убрано 98,8% площадей от плана (318,8 тыс. га), в Брестской – 99,1% (337 тыс. га), Минской – 99% (484,4 тыс. га), Гомельской – 97,6% (333,4 тыс. га), Могилевской – 89,1% (296 тыс. га), Витебской – 86% (315,5 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: по Беларуси убрано 21,6% и 31,3% площадей.

Всего по стране намолочено 7,83 млн т зерна при средней урожайности 37,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, в Гродненской – свыше 1,5 млн т, Брестской – более 1,3 млн т, в Могилевской – более 1 млн т, свыше 900 тыс. т – в Витебской и Гомельской областях.

Лен вытереблен на 46,7 тыс. га (96,8% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 22,8 тыс. га (48,9% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 5 тыс. га, заготовлено 17,4 тыс. т при средней урожайности 36,8 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 789,9 тыс. т сена (78,2% от плана), 12,94 млн т сенажа (102,7%) и 1,869 млн т силоса (9,75%). Убрано 9,16% площадей кукурузы на силос и зеленый корм. Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 47,9% от плана.
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