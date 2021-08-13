"Убирать было нечем" - Лукашенко напомнили, как 25 лет назад в поле принималось решение по отечественному комбайну

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Рогачевский район Гомельской области ознакомился с работой нового самоходного зерноуборочного комбайна GH810 (КЗС-3321), передает БЕЛТА.
Однако разговор начался не с технических характеристик новинки. Генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергей Федорович напомнил, что 24 августа исполняется 25 лет, как было принято принципиальное решение о развитии в Беларуси отечественного комбайностроения.
"25 лет назад мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть, - вспомнил Александр Лукашенко. - Убирать было нечем".
Президент отметил, что тогда многие высказывались против такого решения, предлагая покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня.
Александр Лукашенко предложил подумать над тем, чтобы 24 августа встретиться где-то в поле и "застолбить" эту дату.
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Фото: БЕЛТА