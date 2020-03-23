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  2. У звезды фильма «Ирония судьбы» нашли рак

У звезды фильма «Ирония судьбы» нашли рак

78-летняя актриса уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, поразившим язык, сообщает Starhit.

Барбара Брыльска уже несколько лет борется с раком, хотя о своей болезни предпочитает не рассказывать.

— Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время, — ответила журналистам по телефону звезда фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Отмечается, что Барбара Брыльска проживает в Варшаве и практически не выходит на улицу.

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