45-летняя российская журналистка и блогер Божена Рынска впервые стала матерью — у нее родился ребенок от бывшего супруга, одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, умершего год назад.
Девочку назвали Егенией. Она появилась на свет в России 5 марта при помощи суррогатной матери, сообщает HELLO.
Малашенко в разное время занимал посты генерального директора телерадиокомпаний «Останкино» и «НТВ». Перед смертью страдал от серьезной клинической депрессии. В феврале 2019 года на 65-м году жизни покончил с собой в собственном доме в Испании.
Фото: ru.hellomagazine
Опубликовано:
234
У журналистки Божены Рынски родилась дочь от умершего год назад медиаменеджера Игоря Малашенко
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...