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  2. У журналистки Божены Рынски родилась дочь от умершего год назад медиаменеджера Игоря Малашенко

У журналистки Божены Рынски родилась дочь от умершего год назад медиаменеджера Игоря Малашенко

45-летняя российская журналистка и блогер Божена Рынска впервые стала матерью — у нее родился ребенок от бывшего супруга, одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, умершего год назад. 



Девочку назвали Егенией. Она появилась на свет в России 5 марта при помощи суррогатной матери, сообщает HELLO.

Малашенко в разное время занимал посты генерального директора телерадиокомпаний «Останкино» и «НТВ». Перед смертью страдал от серьезной клинической депрессии. В феврале 2019 года на 65-м году жизни покончил с собой в собственном доме в Испании.

Фото: ru.hellomagazine
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У журналистки Божены Рынски родилась дочь от умершего год назад медиаменеджера Игоря Малашенко
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