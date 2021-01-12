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  2. У животных смертность от COVID-19 может быть высокой

У животных смертность от COVID-19 может быть высокой

Зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов считает, что уровень смертности от коронавируса у животных, в том числе у горилл, может быть выше, чем у человека. Об этом пишет РИА Новости.


Ранее сообщалось, что восемь горилл из зоопарка в Сан-Диего (США) заразились COVID-19. 

– В прошлом фиксировались случаи, когда приматы тяжело болели и умирали из-за вирусов, вызывающих у людей обычную простуду. Пока точно неизвестно, как отразится на человекообразных обезьянах коронавирус. Но есть опасения, что у животных уровень смертности может быть выше, чем у людей, – сказал  Илья Гомыранов.

Он добавил, что после появления нового коронавируса специалисты стали сразу опасаться за здоровье домашних питомцев. 

– Больше всего опасений насчет передачи вируса шимпанзе, гориллам и орангутанам и другим приматам, многие из которых находятся на грани исчезновения и живут группами на ограниченных территориях, – объяснил специалист.  

По его мнению, несмотря на то, что многие зоопарки закрыты для посетителей, инфекцию к гориллам могут перенести рабочие, у которых COVID-19 протекает бессимптомно. 

– Гориллы и на воле, и в зоопарках живут семьями, контакты между ними никак не ограничены: заболеть могут все члены семьи, – заключил ученый. 

Фото: pixabay.com
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