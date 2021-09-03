У жителя Пинского района изъяли боевой арсенал Первой мировой войны

Житель Пинского района хранил у себя в доме, гараже и хозпостройке боевой арсенал Первой мировой. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

– Во время санкционированного осмотра по месту жительства правоохранители обнаружили 379 патронов различного калибра, 12 ручных гранат, 14 запалов от ручных гранат, семь взрывателей от артиллерийских снарядов, три минометные гранаты. 37-летний сельчанин пояснил, что нашел боеприпасы на месте военных действий. Кстати, мужчина увлекается историей и знает, где проходили бои. Ранее, в мае текущего года, гражданин попадал в поле зрения правоохранителей. Тогда у него обнаружили два снаряда от бомбомета и почти 60 граммов смеси бездымного пороха. Возбуждено уголовное дело.





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Фото УВД