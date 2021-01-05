С неприятности начался год для жителя Микашевичей Лунинецкого района. С его банковской карты пропали деньги в сумме свыше 7 тысяч рублей. Мошенники действовали по старой схеме, представившись сотрудниками банка. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
Фото носит иллюстративный характер
– 4 января в 17:00 потерпевший житель Лунинецкого района 1972 года рождения обратился в милицию. Он рассказал, что ему поступил звонок от якобы сотрудника банка, которому он и предоставил сведения карт-счета. В конце года таким же способом выманили 12 тысяч рублей с карт-счета жителя Каменца.
Наталья Сахарчук отметила, что за прошлый год на территории области произошло 3124 киберпреступления. Половина из них – путем использования мошеннических интернет-ресурсов, внешне схожих с ресурсами банков и торговых площадок, остальные – путем завладения информацией банковских карт.
УВД Брестского облисполкома в очередной раз напоминает гражданам, что сотрудники банка владеют всеми необходимыми данными, поэтому призывают население быть бдительными и не озвучивать личную информацию.
Фото: pixabay.com
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У жителя Лунинецкого района мошенники похитили с карт-счета свыше 7 тысяч рублей
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