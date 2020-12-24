Житель деревни Перуново Лунинецкого района занимался самогоноварением. В один из дней к нему нагрянула милиция и обнаружила большое количество самогонной браги.
Фото носит иллюстративный характер
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 23 декабря старшими участковыми инспекторами Лунинецкого РОВД в ходе санкционного осмотра дома 23-летнего местного жителя было обнаружено 600 литров самогонной браги. Самогонный аппарат мужчина хранил в доме родственника, который жил по соседству. Брага изъята и отправлена на экспертизу. Гражданину грозит штраф до 5 базовых величин.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1016
У жителя Лунинецкого района изъяли 600 литров самогонной браги
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter