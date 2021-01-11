Житель деревни Скоки Брестского района хранил дома патроны. Об этом узнали в милиции. В один из дней к нему прибыла следственно-оперативная группа со специалистом Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра подсобного помещения в шкафу обнаружена сумка, а в ней более 300 патронов, которые были изъяты и направлены в Брестский межрайонный отдел Госкомитета судебных экспертиз для проведения баллистической экспертизы. Официальный представитель УГКСЭ по Брестской областиАнна Мацкевич рассказала:
– Мужчина рассказал милиции, что патроны выкопал в лесу более года назад. О так называемом «кладе» ему перед смертью рассказал дедушка. Представленные на экспертизу патроны были покрыты серо-зеленым налетом и коррозией. Однако на многих патронах можно прочитать год изготовления: с 1915 по 1938. Согласно заключению эксперта это винтовочные патроны, которые используются для стрельбы из винтовок Мauser модели 1888/1898 годов и другого огнестрельного нарезного оружия, изготовленного под этот патрон. Они изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам нарезного огнестрельного оружия. Часть из них пригодна для стрельбы.
По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
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У жителя Брестского района изъяли более 300 патронов
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович