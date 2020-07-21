У жительницы Витебского района в лесу случился инсульт, понадобилась помощь спасателей

В понедельник 20 июля около половины третьего дня в МЧС обратилась женщина, которая сообщила, что ее мать заблудилась в лесу возле деревни Липовцы Витебского района.





На поиски были направлены сотрудники милиции и МЧС. Спустя какое-то время дочь нашла свою мать, но та нуждалась в медицинской помощи – у женщины случился инсульт.

Женщина находилась в лесу примерно в 2,5 км от дороги и не могла самостоятельно передвигаться.

На квадроцикле МЧС к месту были доставлены спасатели и сотрудники скорой помощи. На носилках женщину вынесли к автомобилю МЧС, а затем доставили к скорой помощи.













Женщина госпитализирована в Витебскую областную клиническую больницу.