Жительница Пружан в одночасье лишилась крупной суммы, сообщив мошенникам реквизиты дух банковских карт.
Преступники действовали по стандартной схеме, представившись сотрудниками банка. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Потерпевшей поступил звонок на мессенджер. Женщина увидела незнакомый номер с логотипом банка, клиентом которого она является. Мужчина представился Андреем Николаевичем и, назвав женщину по имени и отчеству, сообщил, что с ее счета списывают 100 рублей. Он назвал и фамилию похитителя средств. Далее поступил другой звонок от якобы специалиста по финансовой части этого банка, где женщине предложили приехать в банк и написать заявление на блокировку перевода денежных средств. Между тем, убедили ее сделать все гораздо быстрее: никуда не ходить, а сообщить реквизиты банковской карты. Специалисты сами устранят проблему. В завершение разговора лжесотрудники банка поинтересовались, есть ли у гражданки другие банковские карты. И женщина рассказала. По фактам возбуждены уголовные дела.
Фото: pixabay.com
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У жительницы Пружан с двух банковских карт мошенники похитили свыше 17 тысяч рублей
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