У военнослужащих внутренних войск и сотрудников ДИН появятся индивидуальные видеорегистраторы

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, — отметил Юрий Назаренко.Юрий Назаренко добавил, что в прошлом году не было попыток побега осужденных из исправительных колоний. По его словам, все исправительные учреждения имеют современные инженерно-технические средства охраны., — сказал он.Сегодня исполняется 102 года со дня образования внутренних войск МВД Беларуси.