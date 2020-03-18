У военнослужащих внутренних войск и сотрудников Департамента исполнения наказаний МВД появятся индивидуальные видеорегистраторы. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, пишет БЕЛТА.
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"В 2020—2021 годах планируется закупить индивидуальные видеорегистраторы для военнослужащих, выполняющих надзор за осужденными в исправительных учреждениях, — отметил Юрий Назаренко. — Это позволит документировать действия войсковых нарядов контролеров и администрации ИК, фиксировать нарушения режима содержания осужденными и давать им правовую оценку".
Юрий Назаренко добавил, что в прошлом году не было попыток побега осужденных из исправительных колоний. По его словам, все исправительные учреждения имеют современные инженерно-технические средства охраны. "Вся работа, которая была построена на недопущении побегов из мест лишения свободы, дает свои результаты. Это достигается в том числе благодаря тесному взаимодействию с Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел", — сказал он.
Сегодня исполняется 102 года со дня образования внутренних войск МВД Беларуси.
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У военнослужащих внутренних войск и сотрудников ДИН появятся индивидуальные видеорегистраторы
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