У Тома Круза угнали элитный BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов

Голливудского актера Тома Круза обокрали, угнав автомобиль BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей). Об этом информирует The Daily Mail.
Это случилось в британском Бирмингеме во время съемок эпизода для новой части франшизы «Миссия невыполнима». Элитный автомобиль актера тогда был припаркован возле отеля, где он проживал.
Известно, что угонщики использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. На это они потратили несколько минут. Отсутствие автомобиля обнаружил телохранитель звезды – он и сообщил об этом полицейским.
Благодаря установленной в машине системе отслеживания ее удалось найти. Но все содержимое, которое сам актер оценил в десятки тысяч долларов, пропало.
Фото: ТАСС