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У северных берегов России нашли "ходячих" морских губок

У берегов Земли Франца-Иосифа океанологи нашли три вида арктических морских губок, которые могут медленно передвигаться по дну Северного Ледовитого океана. Подавляющее большинство представителей этого типа морских животных ведут прикрепленный образ жизни. Описание новых видов опубликовал научный журнал Current Biology, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС

"Мы нашли на дне океана полосы из множества переплетенных волосков, нижняя часть которых соединялась с отдельными губками. Предположительно следы возникли в результате движения этих беспозвоночных существ", – пишут исследователи.

Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540–520 миллионов лет назад во время так называемого кембрийского взрыва – резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и других позвоночных.

Одними из первых появились предки современных морских губок: их окаменелые остатки начинают встречаться еще в отложениях эдиакарской эры, которая предшествовала кембрийской. Как и современные губки, эти многоклеточные вели неподвижный образ жизни, фильтруя через себя воду. Перемещаться они могли лишь с помощью спор-геммул и половых клеток.

Океанологи под руководством профессора Института морской микробиологии общества Макса Планка (Германия) Антье Бутиус случайно нашли сразу несколько видов современных губок, которые могут передвигаться на достаточно большие расстояния и во взрослом возрасте.

Открытие было сделано во время экспедиции ледокола Polarstern, которая изучала подводный хребет Лангсета. Он расположен неподалеку от берегов Земли Франца-Иосифа и соседствует с хребтом Гаккеля. Ученых давно интересовало, как устроена эта часть дна Северного Ледовитого океана и какие организмы могут там жить.

Оказалось, что пики и верхнюю часть склонов хребта Лангсета заселяет очень много морских губок, двустворчатых моллюсков и некоторых других беспозвоночных. Эти регионы считались слишком бедными, чтобы поддерживать столь богатую фауну, поэтому открытие стало сюрпризом для ученых.

Дальнейшие наблюдения показали, что больше половины губок располагалось внутри причудливых лент из грунта, которые были покрыты волоскообразными структурами. Изучив их строение, биологи пришли к выводу, что эти полосы представляли собой следы движения губок по поверхности хребта Лангсета.

Снимки с подводных спускаемых аппаратов показывают, что подобным образом могут перемещаться сразу три вида губок – Geodia parva, Geodia hentscheli и Stelletta haphidiophora. Ученые пока не знают, как именно они это делают, учитывая, что у губок нет мускулов. Бутиус и ее коллеги полагают, что способность менять свое положение в пространстве очень важна для выживания губок в условиях постоянного дефицита пищи.

Исследователи надеются, что дальнейшие экспедиции помогут получить ответ на этот вопрос. Ученые планируют собрать несколько образцов этих беспозвоночных и детально изучить их жизнедеятельность. Благодаря этому можно будет уточнить их роль в работе арктических экосистем.
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