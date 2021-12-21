У ревакцинированных "Спутником V" обнаружили антитела к омикрон-штамму

Специалисты российского центра им. Гамалеи во всех исследованных образцах пациентов, ревакцинированных препаратом "Спутник V", обнаружили нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавирусной инфекции. Это следует из сообщения, размещенного в Twitter-аккаунте российской вакцины, пишет ТАСС.
"Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", – уточняется в сообщении.
Накануне в центре заявили, что вакцина "Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител на вариант коронавируса "омикрон" и защищает от тяжелых случаев течения COVID-19, а также госпитализации. Ожидаемая эффективность препарата с бустерной инъекцией "Спутник Лайт" против нового штамма может составить по меньшей мере 80%.
В России к настоящему моменту подтвержден 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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