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У православных христиан наступил Крещенский сочельник

18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник и готовятся к встрече одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, который приходится на 19 января. 


В церковной традиции Крещенский сочельник называют «Навечерие Богоявления». Слово «навечерие» означает день перед праздником, а сам праздник Крещения называется Святым Богоявлением, так как в этот день на реке Иордан крестили Иисуса.

Слово "сочельник" появилось благодаря традиции варить в этот день сочиво – кашу из пшеницы с медом и сухофруктами. 

В сочельник не полагается другая пища, а до него держится строгий пост без рыбы, мяса, яиц и алкоголя. Православные держат пост в память о трагической судьбе святого Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о Нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода. 

Первая трапеза должна начинаться с постной кутьи, но только после утренней литургии. 


В Крещенский сочельник, как и в Крещение, в храмах освящают воду. В народе ее называют крещенской или богоявленской. Святой водой принято окроплять жилье, а также близких и домашних животных. 

Также в сочельник у верующих принято подготовиться к трапезе, проведя дома генеральную уборку.  



Немаловажной в этот день является народная традиция, когда верующие купаются в освященной воде в специально оборудованных для этого купальнях на открытых водоемах. Стоит помнить, что окунаться в прорубь не является церковным предписанием: люди совершают эту традицию по собственной инициативе, объясняя это тем, что они смывают все грехи. 

К слову, в столице уже оборудовали крещенские купели. Их официальное открытие состоится 18 января в 18:00. Купания будут организованы в трех местах, два из которых оборудуют в Центральном районе – это водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро. Ранее первый заместитель главы администрации Центрального района Минска Вадим Передня рассказал, что толщина льда на водохранилище Дрозды позволяет сделать большую архитектурную вырезку с сердцем и надписью "Я люблю Беларусь". Это место дополнительно будет украшено декоративной подсветкой и оборудовано фотозоной. 

Кроме того, на территории купелей установят отапливаемые палатки с полевой кухней. Также предусмотрены точки с фастфудом. Каждый желающий сможет угоститься горячим чаем или глинтвейном. 

Третье место, где в Минске будут проходить крещенские купания, – это Цнянское водохранилище.

В оборудованных местах окунуться в воду можно будет до вечера 19 января. 
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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