У православных христиан наступил Крещенский сочельник

В церковной традиции Крещенский сочельник называют «Навечерие Богоявления». Слово «навечерие» означает день перед праздником, а сам праздник Крещения называется Святым Богоявлением, так как в этот день на реке Иордан крестили Иисуса.Слово "сочельник" появилось благодаря традиции варить в этот день сочиво – кашу из пшеницы с медом и сухофруктами.В сочельник не полагается другая пища, а до него держится строгий пост без рыбы, мяса, яиц и алкоголя. Православные держат пост в память о трагической судьбе святого Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о Нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода.Первая трапеза должна начинаться с постной кутьи, но только после утренней литургии.В Крещенский сочельник, как и в Крещение, в храмах освящают воду. В народе ее называют крещенской или богоявленской. Святой водой принято окроплять жилье, а также близких и домашних животных.Также в сочельник у верующих принято подготовиться к трапезе, проведя дома генеральную уборку.Немаловажной в этот день является народная традиция, когда верующие купаются в освященной воде в специально оборудованных для этого купальнях на открытых водоемах. Стоит помнить, что окунаться в прорубь не является церковным предписанием: люди совершают эту традицию по собственной инициативе, объясняя это тем, что они смывают все грехи.К слову, в столице уже оборудовали крещенские купели. Их официальное открытие состоится 18 января в 18:00. Купания будут организованы в трех местах, два из которых оборудуют в Центральном районе – это водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро. Ранее первый заместитель главы администрации Центрального района Минска Вадим Передня рассказал, что толщина льда на водохранилище Дрозды позволяет сделать большую архитектурную вырезку с сердцем и надписью "Я люблю Беларусь". Это место дополнительно будет украшено декоративной подсветкой и оборудовано фотозоной.Кроме того, на территории купелей установят отапливаемые палатки с полевой кухней. Также предусмотрены точки с фастфудом. Каждый желающий сможет угоститься горячим чаем или глинтвейном.Третье место, где в Минске будут проходить крещенские купания, – это Цнянское водохранилище.В оборудованных местах окунуться в воду можно будет до вечера 19 января.